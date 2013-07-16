版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 17:42 BJT

香港个股：北控集团增持中国燃气股份，并跃升至单一最大股东

路透香港7月16日 - 据香港联交所周二的资料显示，中国主要城市燃气供应商--中国燃气 近日获得北控集团增持股份，而此次增持令到北控集团超越刘明辉成为中国燃气单一最大股东。

资料显示，北控集团于上周四按平均每股8.21港元，购入中国燃气2,815万股股份，涉资约2.3亿港元；本次增持后，持股比例由20.98%升至21.57%。

而中国燃气原单一最大股东刘明辉的持股量为21.12%，刘明辉同时为中国燃气的执行主席、董事总经理兼总裁。

北控集团为北京控股 的控股股东，后者亦从事城市燃气供应业务。

中国燃气今天收跌2.07%，报8.51港元。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐