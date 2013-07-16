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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 18:13 BJT

全球经济：IMF总裁拉加德称解除非常规政策需要谨慎筹划

路透布加勒斯特7月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示：

* 经济增长老问题是欧元区经济复苏的不确定性

* 美国财政形势也是全球经济成长的风险之一

* 全球某些央行的货币政策是非常规的

* 美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行的非常规货币政策已经对资本流动产生了影响

* 解除这些非常规政策需要谨慎筹划

* 仍有约一半的欧洲新兴市场国家预算相当于GDP的3%以上，公共债务还在增长。(完)

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