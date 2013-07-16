全球经济：IMF总裁拉加德称解除非常规政策需要谨慎筹划

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透布加勒斯特7月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示：
* 经济增长老问题是欧元区经济复苏的不确定性
* 美国财政形势也是全球经济成长的风险之一
* 全球某些央行的货币政策是非常规的
* 美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行的非常规货币政策已经对资本流动产生了影响
* 解除这些非常规政策需要谨慎筹划
* 仍有约一半的欧洲新兴市场国家预算相当于GDP的3%以上，公共债务还在增长。(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。