版本:
中国
债券 | 2013年 7月 16日 星期二 18:17 BJT

《即时观点》德国7月ZEW投资者信心指数意外下降，市场预估为上升

荷兰国际集团分析师CARSTEN BRZESKI：

今天的ZEW指数让大家各取所需。7月衡量投资者信心的指数意外从6月的38.5降至36.3。但与此同时，投资者对目前的经济状况更加乐观。

对乐观者而言，看到的是就业市场、民间消费和建筑成长表现强劲，并且信心指数处于高位。然而对悲观者而言，看到的是新订单下滑，出口令人失望，债务危机挥之不去。

无可否认，阴云罩顶已开始打压德国经济的成长前景，这些乌云不是来自欧洲南部，而是东方的亚洲。步履蹒跚且目前放缓的中国经济显然是人们担心的问题...如果中国经济硬着陆，德国经济无法不受伤害。但短期而言，美国和英国强于预期的经济复苏，应会至少部分缓解中国带来的负面影响。美国尤其有可能成为德国的救星。

市场反应，请点击 (完) (编译 王翔琼/田建华/梁睿雪; 审校 蔡美珍/高琦/隋芬)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐