中国银行业高管专访系列--PDF版本****

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
中国经济增长放慢速度，加之影子银行对金融体系带来的风险，以及利率市场化的推进，为昔日过着好日子的银行业带来挑战。路透近日推出中国银行业高管系列专访，让您听到更多来自金融业一线高层的声音。
面对国内外日趋复杂的经济环境，中国建行银行董事长王洪章在接受路透专访时表示，复杂的经营形势变化考验着银行的能力和水平，“越是这样，越考验建设银行的应变能力、调整能力和管理改革的推动能力。”
中国工商银行董事长姜建清在接受路透专访时指出，作为大银行的工行愿意在市场出现波动之际，发挥自身流动性实力雄厚的优势，起到稳定市场的作用。但希望将来政策的预期能更清晰更稳定，以利于该行更好更深刻地理解整个市场状况。 欲浏览上述系列专访的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/gaq69t
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路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。