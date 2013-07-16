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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 17:43 BJT

****中国银行业高管专访系列--PDF版本****

中国经济增长放慢速度，加之影子银行对金融体系带来的风险，以及利率市场化的推进，为昔日过着好日子的银行业带来挑战。路透近日推出中国银行业高管系列专访，让您听到更多来自金融业一线高层的声音。

面对国内外日趋复杂的经济环境，中国建行银行董事长王洪章在接受路透专访时表示，复杂的经营形势变化考验着银行的能力和水平，“越是这样，越考验建设银行的应变能力、调整能力和管理改革的推动能力。”

中国工商银行董事长姜建清在接受路透专访时指出，作为大银行的工行愿意在市场出现波动之际，发挥自身流动性实力雄厚的优势，起到稳定市场的作用。但希望将来政策的预期能更清晰更稳定，以利于该行更好更深刻地理解整个市场状况。 欲浏览上述系列专访的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/gaq69t

欲浏览上述系列专访的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/haq69t

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