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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 18:10 BJT

路透基点：中信资本9亿港元子弹式贷款案展开筹组--RLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，汇丰控股已启动中信资本控股有限公司9亿港元(1.16亿美元)两年期子弹式贷款案。

银行受邀参贷，可获得343个基点的综合收益，200个基点的前端费用，以及较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码243个基点的利率。

是次融资提供80个基点的承诺费。

所贷资金将用于为今年9月到期的9亿港元贷款进行再融资。

根据中信资本官网，该公司成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。核心业务包括直接投资、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资，管理资金超过40亿美元。(完) (编译 许娜; 审校 高琦)

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