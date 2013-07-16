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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 18:15 BJT

CNH市场动态：离岸即期汇价微升，近期仍将小幅区间震荡

路透香港7月16日 - 尽管中国央行连续三日下调人民币兑美元中间价，但无碍人民币兑美元离岸及在岸即期周二小幅微升。市场人士认为，今日受美元指数小幅下滑和在岸即期的影响，香港离岸人民币即期汇价 盘中走升，但总体交投清淡。

他们指出，近日市场交易清淡，CNH即期走势小幅震荡。“美国QE的预期确实会有影响，但只要不兑现，伯南克讲话边际作用会越来越小的，即使近期汇率继续调整，感觉也会比较温和。”一位外资银行交易员称。

周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。

“总体交投还是很清淡，...不过在6.1400左右，离岸还是很多美元卖盘。买卖盘相对均衡，近期行情还是会小幅震荡吧。”另一位香港外资行交易员称。

本地时间下午5:51时，离岸人民币 报6.1360，较上收市价6.1420小幅走升，盘中区间在6.1358-6.1400。

在岸人民币兑美元即期 周二收报6.1350，市场整体成交额 为140亿美元。中间价连续第三天小幅走贬报6.1692。

同时间，美元兑人民币一年期NDF 报6.2733/2776，上日收报6.2820。

印度卢比周二上涨近1%，受助于央行出手制止其下滑态势，与此同时大多数新兴亚币走坚，因美国零售销售数据支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持刺激措施的希望。 (完)

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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