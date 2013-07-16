CNH市场动态：离岸即期汇价微升，近期仍将小幅区间震荡

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透香港7月16日 - 尽管中国央行连续三日下调人民币兑美元中间价，但无碍人民币兑美元离岸及在岸即期周二小幅微升。市场人士认为，今日受美元指数小幅下滑和在岸即期的影响，香港离岸人民币即期汇价 盘中走升，但总体交投清淡。
他们指出，近日市场交易清淡，CNH即期走势小幅震荡。“美国QE的预期确实会有影响，但只要不兑现，伯南克讲话边际作用会越来越小的，即使近期汇率继续调整，感觉也会比较温和。”一位外资银行交易员称。
周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。
“总体交投还是很清淡，...不过在6.1400左右，离岸还是很多美元卖盘。买卖盘相对均衡，近期行情还是会小幅震荡吧。”另一位香港外资行交易员称。
本地时间下午5:51时，离岸人民币 报6.1360，较上收市价6.1420小幅走升，盘中区间在6.1358-6.1400。
在岸人民币兑美元即期 周二收报6.1350，市场整体成交额 为140亿美元。中间价连续第三天小幅走贬报6.1692。
同时间，美元兑人民币一年期NDF 报6.2733/2776，上日收报6.2820。
印度卢比周二上涨近1%，受助于央行出手制止其下滑态势，与此同时大多数新兴亚币走坚，因美国零售销售数据支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持刺激措施的希望。 (完)
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别