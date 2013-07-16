版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 18:18 BJT

香港个股：中海油母公司与BP签订南海珠江口盆地深水区块石油合同

路透香港7月16日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二称，其母公司中国海洋石油总公司与英国BP 就南海珠江口盆地一个深水区块签订了石油合同。

中海油在一份声明中称，该区块为54/11，位于南海东部海域珠江口盆地，区块面积4,586平方公里，水深370-2,300米。

根据石油合同规定，在勘探期内，BP将承担100%的勘探费用。中海油总公司将有权参与合同区内任何商业油气发现最多51%的权益，并将担任该区块的作业者。

该合同是中海油总公司与外国合作伙伴签订的第200个石油合同。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐