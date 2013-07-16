《独家新闻》双汇国际计划完成收购Smithfield后赴香港IPO上市--消息

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透新加坡/香港7月16日 - 了解情况的人士告诉路透，中国双汇国际计划在47亿美元收购美国Smithfield Foods公司的交易完成后，将新公司在香港上市。
消息人士称，公司如在香港进行首次公开发行(IPO)，对股票的估值要高于美国等其它市场。
目前双汇集团旗下双汇发展 在深圳上市，但香港股市的规模和国际化程度要远远大于深圳市场。熟悉情况的人士称，在香港上市还可以为双汇的私募股权股东在决定出售持股时提供一个理想的退出途径。
消息人士警告称，收购Smithfield的交易目前尚未结束，收购之后作何打算也只有等收购完成后才能见分晓。
根据香港股票交易所的规定，公司在合并后满一年才可以上市。
未能立即联络到双汇方面对此置评。(完)
(编译 郑茵;审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
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