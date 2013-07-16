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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 19:18 BJT

路透基点：富地石油2亿美元三年期子弹式贷款案展开筹组--RLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，摩根士丹利已启动富地石油2亿美元三年期子弹式贷款案。

承贷3,000万美元的银行将获得313.3个基点的综合收益和115个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得308.3个基点的综合收益和100个基点的前端费用，以及主办行头衔；承贷1,500-1,900万美元的银行将获得303.3个基点的综合收益和85个基点的前端费用，以及安排行头衔。

实地考察计划于7月22-24日在武汉和信阳进行。回复截止日期为8月9日。

所贷资金将用于为始于2011年4月的1.8亿美元三年期贷款案进行再融资，此案综合收益为300.8个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。

一如稍早报导，面向银行的贷款推介会已于昨日在摩根士丹利位于香港九龙的环球贸易广场的办公室举行。(完) (编译 许娜; 审校 田建华)

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