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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 19:01 BJT

东南亚股市：多数股市下跌，市场静候贝南克国会证词

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   431.45     0.50    +0.12    +1.73   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3224.96   -11.86    -0.37    +1.83  3167.08
 马来西亚                       1786.39    -0.28    -0.02    +5.77  1688.95
 泰国                           1451.45    -3.95    -0.27    +4.28  1391.93
 印尼                           4644.04     8.31    +0.18    +7.58  4316.69
 菲律宾                         6583.55   -36.40    -0.55   +13.26  5812.73
 越南                            496.22     2.12    +0.43   +19.94   413.73
    (完)

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