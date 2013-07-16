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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 19:06 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至七个月低位，担忧出口疲弱且产出增加

路透新加坡7月16日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至七个多月来最低水平，因围绕疲弱出口及产出增加的担忧挥之不去。

马来西亚7月上半月棕榈油出口较前月同期减少至多24%，因斋月开始后买需放缓。

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布6月棕榈油产出增加，亦引发本月库存水平攀高的担忧。

“出口疲弱以及产量增加预示着本月库存升高，美国和大连豆油期货走软同样打压棕榈油期货，”一外资商品经纪商的交易员说。

指标10月棕榈油合约 收跌1.6%，报每吨2,227林吉特(马币)(699美元)，盘中曾触及2,222林吉特，为12月13日来最低。

总成交量为31,639口，略低于3.5万口的日均水平。合约交投区间为2,222-2,266林吉特。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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