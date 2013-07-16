版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 19:05 BJT

中港股业绩：海通证券称上半年净利同比增32%，得益于加大证券投资

路透香港7月16日 - 中国大型券商--海通证券 周二发布业绩快报显示，今年上半年净利同比增长32%，主要得益于加大证券投资规模以及融资融券规模增大。

海通证券在上海证券交易所的声明中称，按照中国会计准则，2013年1-6月净利为26.65亿元人民币，去年同期则为20.26亿元；基本每股收益0.28元，同比升22%。

该公司上半年的营业收入按年上升12%，至56.6亿元。

海通证券称，净利同比增长，主要是公司投资业务转型取得较好成效，期内加大证券投资规模，通过开展量化交易投资等积极转型，自营业务盈利模式多元化，实现较好收益。此外，公司积极拓展各项创新业务，融资融券规模增幅较大，创新业务收益提升。

海通A股今天收升0.73%，报11.06元；其H股亦升0.31%，报9.82港元。（完）

欲浏览相关声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐