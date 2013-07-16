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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 19:24 BJT

全球金融：美国缩减刺激计划将导致收益率升高--央行官员

路透伦敦7月16日 - 韩国央行货币政策委员会委员Woosik Moon周二表示，美国退出货币刺激计划将拉高韩国及其他新兴市场长期债券收益率(殖利率)，因海外投资者将撤离这些市场。

“韩国债市中有很高比例的外国投资者，一旦量化宽松开始缩减，对长期债市的影响将更大。对其他新兴市场的长期利率也将造成影响，”他说。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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