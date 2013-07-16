版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 19:10 BJT

中港个股：大唐发电预计上半年净利同比增70-80%，受益于煤价下降

路透香港7月16日 - 中国主要发电商--大唐发电 周二称，预计今年上半年净利同比增长70-80%，主要得益于煤炭价格下降。

大唐发电在上海证券交易所的声明称，经初步测算，预计上半年净利同比大幅上涨，主要受益于煤炭价格下降，火电业绩大幅回升；此外新能源项目业绩亦明显提高。

按中国会计准则，去年上半年大唐发电录得净利10.9亿元人民币，基本每股收益0.0818元。

大唐发电A股今天收升0.97%，报5.2元；其H股则跌0.3%，报3.35港元。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐