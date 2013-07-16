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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 19:41 BJT

国际油市：380-cst燃料油码头交货价和现货升水均走软，因供应过剩

路透新加坡7月16日 - 亚洲船用燃料油码头交货价和现货升水周二下滑，受累于供应过剩及本地区需求疲弱。

新加坡380-CST燃料油码头交货价升水报每吨2.30美元，较上日下降1.05美元，比7月初水准下降约2美元。

交易商预计，380-CST船用燃料油码头交货价价差将可能降至略微贴水，因卖家在勉力应对供应大增。

一交易员称，“7月有大量的套利船货抵达，需求却没有那么大。加上6月的交易量，有超过600万吨的供应。”

这位交易员还表示，“供应过剩还很可能是保守说法。”其还表示码头交货价价差压力可能持续至月底。

380-cst燃料油现货价差小幅走软，收报每吨贴水2.38美元，上日为2.25美元。

维多从BP手中买入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨598美元，8月11-15日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 石冠兰)

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