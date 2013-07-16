欧洲已公布经济指标--2013/7/16

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 f -0.2 f +0.3 f 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 f 法国 第一季 -0.2 f -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.6 r -0.9 f -2.4 r 消费者物价指数(CPI) 英国 6月 -0.2 +0.2 +2.9 德国 6月 +0.1 f +0.4 f +1.8 f 法国(HICP) 6月 +0.2 +0.1 f +1.0 意大利(HICP) 6月 +0.3 f 持平 f +1.4 f 生产者物价指数(PPI) 英国 6月 +0.1 u 持平 r +2.0 u 德国 5月 -0.3 -0.2 +0.2 法国 5月 -1.2 -1.2 r -0.1 意大利 5月 -0.1 -0.4 r -1.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 5月 4.5 4.5 德国 6月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 5月 12.2 @ 12.0 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。