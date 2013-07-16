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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 19:44 BJT

美股业绩：高盛第二季每股盈余为3.70美元，高于预期

路透7月16日 - 高盛 周二公布，

* 第二季普通股每股盈余(EPS)为3.70美元

* 第二季营收为86.1亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估高盛第二季EPS为2.82美元

* 截至6月30日根据巴塞尔I协议测算的一级资本充足率为15.6%，3月31日为14.4%

* 汤森路透I/B/E/S预估高盛第二季营收为79.8亿美元

* 第二季投资银行部门净收入为15.5亿美元，较上年同期增加29%。(完)

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