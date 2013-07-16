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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 19:52 BJT

美股业绩：可口可乐第二季获利降至26.8亿美元

路透7月16日 - 美国可口可乐公司 周二公布季度获利下降，经济萎靡不振对其获利造成打压。

该公司第二季净利下降至26.8亿美元，合每股盈余(EPS)0.59美元，而上年同期净利为27.9亿美元，EPS为0.61美元。

第二季营收减少3%至127.5亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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