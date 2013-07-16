中国经济：要做好经济运行可能滑出合理区间的应对准备--总理

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。
中央电视台引述他在经济形势座谈会上指出，经济运行出现一定波动有客观必然性，宏观调控的主要目的是避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。
“当经济运行逼近上下限时，宏观政策要侧重稳增长或防通胀，与调结构和促改革的中长期措施相结合，使得经济运行保持在合理区间。”李克强称。
他表示，要把握合理区间和政策框架，必须增强宏观调控的科学性、预见性和针对性，深入研究战略性、规律性问题，但也要敏锐捕捉苗头性倾向性问题。
李克强并认为，当前中国经济发展既有许多有利条件，也面临多年未有的错综复杂局面，全球经济复苏艰难和国内经济下行压力交织，经济发展中的两难问题较多。今年则要完成中央经济工作会议确定的全年经济社会发展的主要任务，对此中国有条件有能力有信心，但也要付出很多努力。
他并强调，中国经济已经步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。在这种情况下，保持经济运行合理区间，既要有行之有效的办法，也要稳增长调结构促改革，形成科学的宏观经济框架。
在他看来，当中国经济运行保持合理区间，要以转变经济增长方式为主线，以调结构为着力点，释放改革红利，更好发挥市场配置资源和自我调节的作用，增强经济发展活力和后劲。
中国经济增速已连续两个季度回落，周一公布的二季度GDP同比增速7.5%符合预期，上半年经济增长7.6%略高于7.5%的全年目标。市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高，但对李克强总理“经济增长率、就业水平等不滑出下限”中的下限在哪里，各界观点不一。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别