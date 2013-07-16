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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 20:24 BJT

更新版--美股业绩：高盛第二季获利翻番，受惠于投资和贷款业务劲扬

结果是股权回报率近几年一直承受压力，因银行持有风险资产的成本加大。

不过高盛本季度股权回报率仍达到10.5%，高出分析师预估的8%，也超过10%的指标线，后者是分析师认为满足银行资本成本的平衡点。

投资银行部门营收增长29%至15.5亿美元，其中承销营收增长45%。

“美国经济环境改善推升客户的业务...”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在周二公布的声明中表示，“营运环境已经显示出明显改善迹象。”(完)

(编译/审校 田建华/石冠兰/王兴亚)

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