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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 20:59 BJT

美国数据：7月13日止当周连锁店销售较上年同期上涨3.0%--Redbook

路透纽约7月16日 - Redbook Research周二公布的报告显示，7月13日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.0%。

2013年7月迄今连锁店销售较上年同期增长3.0%，较前月增长0.8%。(完)

(编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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