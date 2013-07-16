表格：美国5月整体资本净流入564亿美元

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
外资净买入长期证券 -45.8 -41.5 -48.0
通过换股等非交易途径买入 -18.6 -19.7 -18.4
通过交易途径净买入 -27.2 -21.8 -29.6
外资净买入美国证券 0.0 -9.0 -0.9
民间 -43.8 -1.8 -6.5
官方 43.8 -7.1 5.6
外资净买入长期美国证券:
美国公债 11.3 -38.3 -10.9
美国机构债 -10.3 22.8 9.5
美国股票 -8.6 11.2 6.8
美国公司债 7.6 -4.7 -6.2
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1315.9 1290.7 1270.3
日本 1111.0 1112.7 1114.3
石油出口国家 266.3 271.7 265.1
巴西 255.5 253.1 257.9
加勒比海金融中心 253.2 284.1 283.9
(Carib Bnkng Ctrs)
台湾 189.4 185.7 188.9 (完)
(编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。