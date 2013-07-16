版本:
中国
债券 | 2013年 7月 16日 星期二 21:12 BJT

表格：美国5月整体资本净流入564亿美元

外资净买入长期证券 -45.8 -41.5 -48.0

通过换股等非交易途径买入 -18.6 -19.7 -18.4

通过交易途径净买入 -27.2 -21.8 -29.6

外资净买入美国证券 0.0 -9.0 -0.9

民间 -43.8 -1.8 -6.5

官方 43.8 -7.1 5.6

外资净买入长期美国证券:

美国公债 11.3 -38.3 -10.9

美国机构债 -10.3 22.8 9.5

美国股票 -8.6 11.2 6.8

美国公司债 7.6 -4.7 -6.2

主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1315.9 1290.7 1270.3

日本 1111.0 1112.7 1114.3

石油出口国家 266.3 271.7 265.1

巴西 255.5 253.1 257.9

加勒比海金融中心 253.2 284.1 283.9

(Carib Bnkng Ctrs)

台湾 189.4 185.7 188.9 (完)

(编译 王兴亚；审校 石冠兰)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐