表格：美国6月工业生产增长0.3%，产能利用率为77.8%

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透华盛顿7月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布数据显示：
* 美国6月工业生产增长0.3%(预估为增长0.2%)，5月为持平
* 美国6月产能利用率为77.8%(预估为77.7%)，5月修正后为77.7%(前值为77.6%)
经季节调整的数据如下:
6月 5月 4月 13年6月/12年6月
工业生产(%) 0.3 持平 -0.3 2.0
前 值(%) 持平 -0.4
工业生产指数 99.1 98.7 98.8
6月 5月 4月 12年6月
产能利用率(%) 77.8 77.7 77.9 77.7
前 值(%) 77.6 77.7 (完)
(编译 王兴亚；审校)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。