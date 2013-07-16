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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 21:23 BJT

表格：美国6月工业生产增长0.3%，产能利用率为77.8%

路透华盛顿7月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布数据显示：

* 美国6月工业生产增长0.3%(预估为增长0.2%)，5月为持平

* 美国6月产能利用率为77.8%(预估为77.7%)，5月修正后为77.7%(前值为77.6%)

经季节调整的数据如下:

6月 5月 4月 13年6月/12年6月

工业生产(%) 0.3 持平 -0.3 2.0

前 值(%) 持平 -0.4

工业生产指数 99.1 98.7 98.8

6月 5月 4月 12年6月

产能利用率(%) 77.8 77.7 77.9 77.7

前 值(%) 77.6 77.7 (完)

(编译 王兴亚；审校)

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