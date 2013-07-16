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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 21:45 BJT

美国股市：几乎开平盘，连涨八天后浮现获利了结盘

路透7月16日 - 美国股市周二开平盘，标准普尔500指数连涨八个交易日后遭遇获利了结，且投资者对货币政策走向持谨慎态度，盖过了高盛季度获利翻番的影响。

道琼工业指数 上涨3.61点或0.02%，报15,487.87点；标准普尔500指数 升0.76点或0.05%，报1,683.26点；NASDAQ指数 上涨2.42点或0.07%，报3,609.91点。(完)

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