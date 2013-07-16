美国热股：强生第二季业绩超预期，股价盘初上涨

路透7月16日 - 强生(Johnson & Johnson) 公布超过预期的第二季业绩，因处方药和医疗设备营收强劲，抵消消费品增势疲软的影响。

第二季该公司净利为38亿美元，合每股盈余(EPS)为1.33美元，上年同期分别为14.1亿美元和0.50美元。