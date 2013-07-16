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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 22:00 BJT

美国热股：强生第二季业绩超预期，股价盘初上涨

路透7月16日 - 强生(Johnson & Johnson) 公布超过预期的第二季业绩，因处方药和医疗设备营收强劲，抵消消费品增势疲软的影响。

第二季该公司净利为38亿美元，合每股盈余(EPS)为1.33美元，上年同期分别为14.1亿美元和0.50美元。

该公司股价今日盘初上涨逾1%，报91.44美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王兴亚)

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