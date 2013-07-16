版本:
中国
债券 | 2013年 7月 16日 星期二 23:35 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%，投标倍数为4.62

路透华盛顿7月16日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.015 低值 0.000 投资 0.020

价格/得标 价格 99.998444 高值得标比率 47.94% 投标倍数 4.62 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,192,900 总投标 161,639,570,200 竞争性投标得标 34,713,333,700 非竞争性投标得标 281,859,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/07/18 到期日 2013/08/15 CUSIP码 912796AX7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红；审校　李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐