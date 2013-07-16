美国热股：高盛第二季获利翻番，EPS为3.70美元

路透7月16日 - 高盛第二季获利翻番，大幅超过华尔街预估，因该行通过自身资金投资和承销业务获得更多营收。

高盛净利升至18.6亿美元，或每股盈余(EPS)为3.70美元，而去年同期为9.27亿美元，或EPS为1.78美元。