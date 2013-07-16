美国数据: 7月NAHB房屋市场指数攀升至57，为七年半以来最高

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透纽约7月16日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，7月美国住宅建筑商人气攀升至七年半以来最高，因即便面临楼市复苏引发抵押贷款利率攀升，市场仍出现供应收紧但需求强劲的局面。
7月NAHB/富国房屋市场指数飙升至57，为2006年1月以来最高，市场预期为52，6月修正后为51。
读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。6月指数是自2006年4月来来首次站在50的分水岭的上方。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。