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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 22:06 BJT

美国数据: 7月NAHB房屋市场指数攀升至57，为七年半以来最高

路透纽约7月16日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，7月美国住宅建筑商人气攀升至七年半以来最高，因即便面临楼市复苏引发抵押贷款利率攀升，市场仍出现供应收紧但需求强劲的局面。

7月NAHB/富国房屋市场指数飙升至57，为2006年1月以来最高，市场预期为52，6月修正后为51。

读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。6月指数是自2006年4月来来首次站在50的分水岭的上方。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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