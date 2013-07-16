美国数据: 7月NAHB房屋市场指数攀升至57，为七年半以来最高

路透纽约7月16日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，7月美国住宅建筑商人气攀升至七年半以来最高，因即便面临楼市复苏引发抵押贷款利率攀升，市场仍出现供应收紧但需求强劲的局面。

7月NAHB/富国房屋市场指数飙升至57，为2006年1月以来最高，市场预期为52，6月修正后为51。