美国热股：百度拟收购91无线网络公司，ADR大涨5.03%

路透7月16日 - 中国网路游戏与移动互联网平台开发商--网龙网络有限公司周二宣布，拟以10.9亿美元代价出售其持有57.41%的91无线网络有限公司股权予百度；而91无线拟在香港创业板独立上市，目前仍在获取上市批准。