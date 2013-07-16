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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 22:25 BJT

美国热股：百度拟收购91无线网络公司，ADR大涨5.03%

路透7月16日 - 中国网路游戏与移动互联网平台开发商--网龙网络有限公司周二宣布，拟以10.9亿美元代价出售其持有57.41%的91无线网络有限公司股权予百度；而91无线拟在香港创业板独立上市，目前仍在获取上市批准。

盘初百度美国存托凭证(ADR)大涨5.03%，报106.86美元。(完)

(编译 田建华; 审校 母红)

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