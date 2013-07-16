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中国财经报道 | 2013年 7月 17日 星期三 04:21 BJT

美股盘后：雅虎公布业绩后股价下滑2%

路透纽约7月16日 - 雅虎 周二在美股盘后交易中下滑2%，之前该公司公布季度业绩。

雅虎公布第二季每股GAAP收益为0.30美元，非GAAP每股盈利为0.35美元，营收为11.4亿美元，不计入分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)的净营收为10.71亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计，雅虎第二季每股收益为0.30美元，营收为10.8亿美元。(完)

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