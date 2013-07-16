美股盘后：雅虎公布业绩后股价下滑2%

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约7月16日 - 雅虎 周二在美股盘后交易中下滑2%，之前该公司公布季度业绩。
雅虎公布第二季每股GAAP收益为0.30美元，非GAAP每股盈利为0.35美元，营收为11.4亿美元，不计入分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)的净营收为10.71亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计，雅虎第二季每股收益为0.30美元，营收为10.8亿美元。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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