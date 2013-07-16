版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 17日 星期三 04:37 BJT

国际油市：美国最近一周原油库存减少260万桶--美国石油协会(API)

路透7月16日 - 美国石油协会(API)周二公布：

美国最近一周原油库存减少260万桶

美国最近一周汽油库存增加260万桶，馏分油库存增加380万桶。(完)

(编译 李军;审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐