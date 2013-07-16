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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 06:06 BJT

更新版-纽约汇市：美元走软，因市场预期贝南克国会证词的通胀立场温和

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 欧元/美元                     1.3161    1.3062     +0.76     -0.25    1.3194
 美元/日圆                      99.09     99.85     -0.76    +14.24     86.74
 欧元/日圆                     130.43    130.44     -0.01    +13.96    114.45
 美元/瑞郎                     0.9389    0.9481     -0.97     +2.56    0.9155
 英镑/美元                     1.5159    1.5098     +0.40     -6.72    1.6251
 美元/加元                     1.0367    1.0426     -0.57     +4.50    0.9921
 澳元/美元                     0.9250    0.9093     +1.73    -11.00    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2360    1.2390     -0.24     +2.36    1.2075
 欧元/英镑                     0.8681    0.8650     +0.36     +6.99    0.8114
 新西兰元/美                   0.7892    0.7806     +1.10     -4.72    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9861    6.0590     -1.20     +7.61    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8846    7.9162     -0.40     +7.42    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5786    6.6746     -1.44     +1.23    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6611    8.7202     -0.68     +0.97    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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    (编译 母红; 审校 李军)

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