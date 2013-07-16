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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           58.12     +0.62     +1.08   2757679
 搜狐                           64.88     -1.25     -1.89    983340
 网易                           65.01     +0.16     +0.25    545085
 百度                          105.69     +4.10     +4.04   9535299
 亚信科技                       11.69     +0.03     +0.26    152655
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.43     +0.03     +0.16    877500
 联电                            2.23     -0.12     -5.11    819686
 日月光                          4.19     -0.06     -1.41     34079
 硅品精密                        5.77     -0.08     -1.37   1557135
 和信超媒体                      0.97     -0.03     -3.00     45434
 友达                            3.67     +0.07     +1.94    185483
 中华电信                       32.04     -0.15     -0.47     25830
 台湾国际航电                   36.43     -0.47     -1.27    782489
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       52.41     -0.04     -0.08     82467
 中国联通                       14.01     +0.27     +1.97    195442
 中国电信                       48.25     -0.53     -1.09     28678
 中芯国际                        4.16     +0.00     +0.00     26929
 电讯盈科                        4.72     -0.03     -0.63      1968
 (完)

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