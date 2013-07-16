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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--7月17日-7月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     7月15日当周    

 7月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数               7月              --           正15
  
 7月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --      买超9,731
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      买超4,869
 
    7月19日(五)
  暂无重要经济数据。
    
      
    7月22日当周    
   
    7月22日(一)
  暂无重要经济数据。
       
 7月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段          预估值           前值
 2350      日本出口(较上年同期)                            6月              --         +10.1%
              进口(较上年同期)                                              --         +10.0%
              贸易收支(亿日圆)                                              --      逆差9,939
  
 7月24日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周              --             --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --             --
 (完)

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