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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 06:31 BJT

全球外汇市场7月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月16日(二)

2350 - 日本央行公布6月10-11日会议记录

7月17日(三)

-- - 英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman参加官方货币金融机构论坛（OMFIF）组织的午餐会

0830 - 英国央行公布会议记录

0830 - 英国5月失业率和6月请领失业金人数

0900 - 瑞士7月ZEW投资者信心指数

1100 - 美国一周抵押贷款指数

1230 - 美国6月房屋开工与建筑许可

1230 - 美国财长杰克卢讲话

1400 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会作证词陈述

1600 - 美联储理事史坦讲话

1700 - 美联储理事拉斯金讲话

1800 - 美联储公布褐皮书

2330 - 7月路透短观调查日本制造业景气判断指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 徐文焰)

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