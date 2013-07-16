欧洲经济指标预测--7月17日-7月24日****

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月15日当周 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息 7月 0-9-0 0-9-0 ) 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少0.8 减少0.86 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.4% +1.3% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +1.1% +0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 正2.2 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差22.24 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余195 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余153 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流出93 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.2% +2.1% (较上年同期) +1.7% +1.9% 7月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.2% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +0.6% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.6% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) -- +0.6% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 94.5 105.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 30.7 7月22日当周 7月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国企业景气指数 7月 -- 93 1400 欧元区消费者信心指数 7月 -- 负18.80 7月24－29日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.9% 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 48.4 Markit服务业PMI -- 47.2 Markit综合PMI -- 47.4 0728 德国Markit制造业PMI 7月 -- 48.6 Markit服务业PMI -- 50.4 Markit综合PMI -- 50.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 -- 48.8 Markit服务业PMI -- 48.3 Markit综合PMI -- 48.7 0800 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 6月 -- 顺差29.7 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -- -0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.90% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 负18 (完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市