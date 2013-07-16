美国与加拿大经济指标预测--7月17日-7月24日****

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月15日当周 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 7月12日当周 -- 533.3 再融资指数 -- 2,454.6 1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 95.9 91.4 建筑许可年率(万户) 100 98.5 1400 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00% 1800 美联储发布褐皮书 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月13日当周 34.5 36 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.175 续请失业金人数(万人) 7月6日当周 295.9 297.7 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 1400 美国领先指标 6月 +0.3% +0.1% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正7.8 正12.5 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 6月 -- 1.08 比 7月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +0.7% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.3% +1.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 7月12日当周 -- 130.3 7月22日当周 7月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.30 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 520 518 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月20日当周 -- -1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- +0.1% 除汽车外的零售销售(较前月) -- -0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月20日当周 -- +3.0% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数( 5月 -- +0.7% 较前月) 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 7月 -- 正8 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 7月19日当周 -- -- 1100 美国再融资指数 7月19日当周 -- -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 51.9 51.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.5 47.6 (完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市