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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 07:41 BJT

全球油料作物：中国7月大豆进口将再创新高--油世界

路透汉堡7月16日 - 总部位于汉堡的行业刊物油世界称，中国7月大豆进口将达到700万吨，超过上月创下的最高纪录，因收成欠佳以及需求增加，使得国内供给降到四年低点。

“中国6月大豆进口曾创纪录高位，7月也可能非常高，部分是要用来补充国内库存，以及满足来自国内压榨厂商的需求。”油世界周二表示。

分析师预期，中国7月将进口700万吨大豆，高于去年同期的587万吨，且也要超出上月创纪录的693万吨。

油世界称，中国截止7月底大豆库存将降至四年低点800万吨，指因产量减少，且来自食品加工业和大豆压榨厂的需求旺盛。

中国去年同期的大豆库存总计1,180万吨。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)

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