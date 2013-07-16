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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月17日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开经济形势座谈会，他指出，宏观调控的主要目的就是要避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间。其“下限”就是稳增长、保就业，“上限”就是防范通货膨胀。

* 其他:

--国际清算银行（BIS）最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，这是该指数连续9个月上涨、连续8个月创历史新高。

--国家税务总局近日下发的《关于转变职能改进作风更好服务大局的通知》称，积极研究综合与分类相结合的个人所得税制度，公平收入分配。研究扩大个人住房房产税改革试点范围。

--财政部科研所课题组报告指出，在现行税制注重对“流量”征税的基础上，探索加大对“存量财产”征税的力度，包括推进不动产税制改革等，在总结上海、重庆两地试点的基础上积极稳妥推进房地产税制度，可考虑将原房产税、城市房地产税、土地使用税等项税费合并整合，转化为房地产保有阶段统一收取的房地产税，发挥其逐步形成地方税体系支柱的作用。

--阿里巴巴集团宣布战略投资中文旅游资讯和在线增值服务提供商穷游网。阿里巴巴集团相关负责人在香港表示，集团已经为上市做好准备，可以在任何时间进行IPO。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴；审校 黄凯)

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