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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报7月17日

* 要闻版头条：

--内地搜寻器“一哥”百度以近60倍的预测市盈率（PE），高价收购网龙 旗下的手机程式平台“91无线”，91无线多名投资者亦赚个盘满鉢满。电讯盈科 主席李泽楷及“红筹之父”梁伯韬，1月初入股，半年获利逾四倍。

* 其他：

--三个月前的抢金潮威力强大，六福 本财年首季（4至6月）港澳及内地同店销售增长高达83%及117%。同时，黄金产品同店销售增长达130%，而珠宝首饰亦升21%，惟期内毛利率有低单位数跌幅。

--在港挂牌的日本金融公司思佰益 向英国保诚 收购日本寿险业务PCA Life Japan 100%股权，作价8,500万美元，交易有待当地监管机构批准。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)

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