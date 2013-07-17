中国个股：万科拟透过境外子公司发行20亿美元中期票据，再拓海外融资渠道

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海7月17日 - 中国最大房地产公司--万科 周二稍晚宣布其透过境外子公司设立中期票据计划，规模为20亿美元或等值币种。这是万科继3月通过其境外子公司首次海外发行美元债券后，拓宽融资通道，丰富融资方式的又一战略举措。
万科 新闻稿指出，具体发行利息、期限和币种等将在实际票据发行时确定。本次中期票据计划评级分别为标准普尔“BBB”、穆迪“Baa3”、惠誉“BBB+”，与之前发行的美元债券评级一致。
万科方面表示，公司将根据资金需求及市场情况，灵活决定实际的发行金额和时间等，用于支持集团业务的发展。
新闻稿指出，本次发行聘请了汇丰银行、德意志银行 和瑞士银行 为联席安排；参与的交易行还包括中国银行（香港）、星展银行 、中信证券国际、工银亚洲、法国巴黎银行 、摩根士丹利 。
中期票据计划（Medium Term Note Programme）是国际常用的融资工具之一，其具有多币种、多期限、面向多层级投资者、交易档规范统一、融资灵活快捷的特点。
基于国内房地产调控政策仍未松动，房地产开发企业国内融资渠道较为有限，一些大型房企纷纷在海外发行债券或借壳上市，以打通海外融资渠道。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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