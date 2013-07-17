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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:26 BJT

中国个股：万科拟透过境外子公司发行20亿美元中期票据，再拓海外融资渠道

路透上海7月17日 - 中国最大房地产公司--万科 周二稍晚宣布其透过境外子公司设立中期票据计划，规模为20亿美元或等值币种。这是万科继3月通过其境外子公司首次海外发行美元债券后，拓宽融资通道，丰富融资方式的又一战略举措。

万科 新闻稿指出，具体发行利息、期限和币种等将在实际票据发行时确定。本次中期票据计划评级分别为标准普尔“BBB”、穆迪“Baa3”、惠誉“BBB+”，与之前发行的美元债券评级一致。

万科方面表示，公司将根据资金需求及市场情况，灵活决定实际的发行金额和时间等，用于支持集团业务的发展。

新闻稿指出，本次发行聘请了汇丰银行、德意志银行 和瑞士银行 为联席安排；参与的交易行还包括中国银行（香港）、星展银行 、中信证券国际、工银亚洲、法国巴黎银行 、摩根士丹利 。

中期票据计划（Medium Term Note Programme）是国际常用的融资工具之一，其具有多币种、多期限、面向多层级投资者、交易档规范统一、融资灵活快捷的特点。

基于国内房地产调控政策仍未松动，房地产开发企业国内融资渠道较为有限，一些大型房企纷纷在海外发行债券或借壳上市，以打通海外融资渠道。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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