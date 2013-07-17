版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:05 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月17日

路透香港7月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较
.(1美元=7.7574港元 )

    美国股市周二缩量走低，道琼工业指数 收跌32.41点，或0.21%，至15,451.85点；标普5
00指数结束八日连涨，因可口可乐公布的销售数据令人失望。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)
贝南克周三发表国会证词前，投资者情绪转趋谨慎。 
 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       177.030    1.19      21511            13.733       0.09
 中国铝业                       8.100   -0.74      35055             2.513       0.94
 中国移动                      52.410   -0.08      82467            81.313      -0.05
 中国人寿                      36.060    0.06      28216            18.649       0.59
 中石油                       117.740    0.03      26714             9.134       0.15
 中石化                        71.430    0.45      17516             5.541       1.12
 汇丰控股                      55.110   -0.27     145338            85.502       0.53
 中电信                        48.250   -1.09      28678             3.743       0.62
 中国联通                      14.010    1.97     195442            10.868       0.82
 兖州煤业                       7.210   -1.77      72904             5.593       0.96
 华能国际                      41.470    0.88       9869             8.042      -0.71
 南方航空                      19.670   -0.86       5441             3.052       0.39
 东方航空                      15.710   -2.12       6111             1.219     -49.85
 中芯国际                       4.160    0.00      26929             0.645      -2.21
 (完)

 (整理　梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐