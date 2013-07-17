《香港报摘》--信报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 要闻版头条：
--白表免补地价政策正式实施个多月，居屋楼价持续被炒高。房委会上月共录得421宗绿表成交，按月升1.3倍；其中大角咀富荣花园一个三房单位，以绿表价532万港元售出，实用面积尺价逼近9,000港元，成交价及尺价再创屋苑纪录。
* 其他：
--继建设银行 后，事隔八年H股全流通IPO（首次公开发行）重启在望。据消息透露，内地鞋服品牌企业富贵鸟，已正式向中证监及港交所 申请上市，与另新股天地一号，争相成为全流通形式来港上市的H股，估计最快今年第四季完成上市计划。
--大唐发电 预计公司2013年半年度合并报表归属于公司股东的净利润将较上年同期增长70%至80%，主要受益于煤炭价格下降，火电业绩大幅回升，以及新能源项目业绩显着提高。
--新世界发展 元朗新楼盘“溱林”昨天再加推51个单位，平均尺价8,479港元，属原价加推，连同前天加推的31个，本周六以先到先得发售的单位增至82个。（完）
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台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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