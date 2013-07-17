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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报7月17日

* 要闻版头条：

--白表免补地价政策正式实施个多月，居屋楼价持续被炒高。房委会上月共录得421宗绿表成交，按月升1.3倍；其中大角咀富荣花园一个三房单位，以绿表价532万港元售出，实用面积尺价逼近9,000港元，成交价及尺价再创屋苑纪录。

* 其他：

--继建设银行 后，事隔八年H股全流通IPO（首次公开发行）重启在望。据消息透露，内地鞋服品牌企业富贵鸟，已正式向中证监及港交所 申请上市，与另新股天地一号，争相成为全流通形式来港上市的H股，估计最快今年第四季完成上市计划。

--大唐发电 预计公司2013年半年度合并报表归属于公司股东的净利润将较上年同期增长70%至80%，主要受益于煤炭价格下降，火电业绩大幅回升，以及新能源项目业绩显着提高。

--新世界发展 元朗新楼盘“溱林”昨天再加推51个单位，平均尺价8,479港元，属原价加推，连同前天加推的31个，本周六以先到先得发售的单位增至82个。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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