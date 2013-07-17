《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月17日

*工商时报：

--国际油价昨日再创近3个月新高，塑化报价重启涨势。台塑 、台塑化 常董王文潮表示，油价因中东、埃及动乱等因素催化弹升，欧美宽松政策暂不退场，预期油价大跌机率不高，有利塑化原料报价支撑，目前石化景气已优于预期。

--为争取邮政储金获得大陆合格境外机构投资者（QFII）资格，中华邮政公司董事长李纪珠亲率相关部门主管前往北京，昨日与大陆外汇管理局及证监会高层会面。李纪珠表示，大陆对于中华邮政申请QFII都抱持正面态度，表示〞将以最快速度审批〞，李纪珠透露，希望能争取2亿美元的审批额度。

--两岸观光热潮推升下，银联卡在台交易量今年将破千亿台币。大陆银联公司即将在两岸服贸协议架构下获准来台设立分支机构，财团法人联合信用卡处理中心董事长王荣周指出，预估银联卡在台交易金额今年可突破1,100亿台币，再创2009年开放以来新高。

--根据苹果 晶片供应商指出，平价iPhone晶片在6月大量交货，已进入整机组装阶段，预计第三季末可望上市；至于苹果新一代iPhone 5S因为临时修改规格，改为4.3寸的视网膜面板，生产链交货期已确定延后，晶片大量交货时间约在8月底之后，代表iPhone 5S将延至年底上市。

*经济日报：

--特种货物及劳务税（奢侈税）初步检讨报告出炉，支持只修不废的改革方向，但建议应延长课税年限、不分区课税，订定除弊条款，仿照星、港对非居住者与持有多栋房产者，再购入房产时加课〞额外奢侈税〞。

--金管会将检讨境外结构型商品发行办法，对于国内尚未开放的复杂型商品，考虑先在自由经济示范区开放给外国人投资，并研拟删除国外发行机构的信评条件，改采其他财务指标。

--行政院昨日退回电信法修正草案，改在明年2月推出〞数位汇流大法〞整并相关法源。这次修正案中最具争议的是中华电必须释出最后一哩路，草案被退、最后一哩路的开放也延期，意味着中华电信将是最大受惠者，也不利于民营固网业者的发展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。