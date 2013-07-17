《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
*工商时报：
--国际油价昨日再创近3个月新高，塑化报价重启涨势。台塑 、台塑化 常董王文潮表示，油价因中东、埃及动乱等因素催化弹升，欧美宽松政策暂不退场，预期油价大跌机率不高，有利塑化原料报价支撑，目前石化景气已优于预期。
--为争取邮政储金获得大陆合格境外机构投资者（QFII）资格，中华邮政公司董事长李纪珠亲率相关部门主管前往北京，昨日与大陆外汇管理局及证监会高层会面。李纪珠表示，大陆对于中华邮政申请QFII都抱持正面态度，表示〞将以最快速度审批〞，李纪珠透露，希望能争取2亿美元的审批额度。
--两岸观光热潮推升下，银联卡在台交易量今年将破千亿台币。大陆银联公司即将在两岸服贸协议架构下获准来台设立分支机构，财团法人联合信用卡处理中心董事长王荣周指出，预估银联卡在台交易金额今年可突破1,100亿台币，再创2009年开放以来新高。
--根据苹果 晶片供应商指出，平价iPhone晶片在6月大量交货，已进入整机组装阶段，预计第三季末可望上市；至于苹果新一代iPhone 5S因为临时修改规格，改为4.3寸的视网膜面板，生产链交货期已确定延后，晶片大量交货时间约在8月底之后，代表iPhone 5S将延至年底上市。
*经济日报：
--特种货物及劳务税（奢侈税）初步检讨报告出炉，支持只修不废的改革方向，但建议应延长课税年限、不分区课税，订定除弊条款，仿照星、港对非居住者与持有多栋房产者，再购入房产时加课〞额外奢侈税〞。
--金管会将检讨境外结构型商品发行办法，对于国内尚未开放的复杂型商品，考虑先在自由经济示范区开放给外国人投资，并研拟删除国外发行机构的信评条件，改采其他财务指标。
--行政院昨日退回电信法修正草案，改在明年2月推出〞数位汇流大法〞整并相关法源。这次修正案中最具争议的是中华电必须释出最后一哩路，草案被退、最后一哩路的开放也延期，意味着中华电信将是最大受惠者，也不利于民营固网业者的发展。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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