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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:28 BJT

人民币汇率：6月实际有效汇率连续第八个月创新高，环比升0.18%--BIS

路透北京7月17日 - 国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。

BIS的6月人民币实际有效汇率指数较5月升值0.18%，升值幅度明显放缓。今年以来该指数升值5.67%。

数据还显示，6月人民币名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%，连续六个月创新高。

根据BIS统计，2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%，名义有效汇率上涨1.7%。以全年水平计，2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄。 (完)

参看详情,请点选国际清算银行网站链接：(here) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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