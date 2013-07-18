《香港重要政经日程》--7月18日-7月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
7月18日（周四）
-- 公布4-6月失业率。
--10:00 蒙古投资 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。
--12:00 富豪酒店 股东特别大会。
--12:00 汇丰环球投资管理下半年环球及亚洲市场展望记者会。
--14:15 珠海控股投资 股东特别大会。
==================近期重要政经消息==================
7月19日（周五）
-- 万科置业海外 公布中期业绩。
--10:00 中航国际 股东特别大会。
--10:00 富智康 股东特别大会。
--10:30 星辰通信 股东周年大会。
--11:00 华侨城（亚洲） 股东特别大会。
--12:00 森泰集团 股东周年大会。
7月22日（周一）
-- 公布6月份消费物价指数。
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- Daiwa Associate Holdings 公布全年业绩。
-- 勒泰控股 公布中期业绩。
--10:00 华润电力 股东特别大会。
--11:00 华丰集团 股东特别大会。
--15:00 壹传媒 股东周年大会。
7月23日（周二）
-- 凯德商用 公布中期业绩。
-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。
-- 华保亚洲 公布全年业绩。
-- 信义玻璃 公布中期业绩。
--11:00 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
--16:30 中国天化工 股东特别大会。
7月24日（周三）
-- ASM太平洋 公布中期业绩。
-- 华人置业 公布中期业绩。
-- 中民控股 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 积华生物医药 股东周年大会。
--15:00 中国东方文化 股东特别大会。
*7月25日（周四）
-- 公布6月份出入口数字。
-- 北人印刷 公布中期业绩。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- Dynam Japan 公布首季度业绩。
-- 黄河实业 公布全年业绩。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。