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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 09:16 BJT

《香港重要政经日程》--7月18日-7月25日

==================今日重要政经消息==================

7月18日（周四）

-- 公布4-6月失业率。

--10:00 蒙古投资 股东特别大会。

--11:30 迪生创建 股东周年大会。

--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。

--12:00 富豪酒店 股东特别大会。

--12:00 汇丰环球投资管理下半年环球及亚洲市场展望记者会。

--14:15 珠海控股投资 股东特别大会。

==================近期重要政经消息==================

7月19日（周五）

-- 万科置业海外 公布中期业绩。

--10:00 中航国际 股东特别大会。

--10:00 富智康 股东特别大会。

--10:30 星辰通信 股东周年大会。

--11:00 华侨城（亚洲） 股东特别大会。

--12:00 森泰集团 股东周年大会。

7月22日（周一）

-- 公布6月份消费物价指数。

-- 长江生命科技 公布中期业绩。

-- Daiwa Associate Holdings 公布全年业绩。

-- 勒泰控股 公布中期业绩。

--10:00 华润电力 股东特别大会。

--11:00 华丰集团 股东特别大会。

--15:00 壹传媒 股东周年大会。

7月23日（周二）

-- 凯德商用 公布中期业绩。

-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。

-- 华保亚洲 公布全年业绩。

-- 信义玻璃 公布中期业绩。

--11:00 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。

--16:30 中国天化工 股东特别大会。

7月24日（周三）

-- ASM太平洋 公布中期业绩。

-- 华人置业 公布中期业绩。

-- 中民控股 公布全年业绩。

-- 电能实业 公布中期业绩。

--11:00 积华生物医药 股东周年大会。

--15:00 中国东方文化 股东特别大会。

*7月25日（周四）

-- 公布6月份出入口数字。

-- 北人印刷 公布中期业绩。

-- 长江基建 公布中期业绩。

-- Dynam Japan 公布首季度业绩。

-- 黄河实业 公布全年业绩。

--10:30 汉港房地产 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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