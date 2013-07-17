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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:49 BJT

金砖国家：7月16日股汇市收盘纵览

路透7月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月16日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.79%，报953.02点。

中国股市：沪综指小幅收升，市场谨慎观望等待政策面更多信号。

香港股市：在清淡交投中收平，腾讯控股表现抢眼。

中国汇市：人民币小幅收升，短期缺乏方向料仍陷于窄幅振荡。

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印度股市：周二下跌近1%，结束连续三日涨势，在央行提高短期利率以遏制卢比跌势后，Yes Bank等金融股大跌。指标BSE指数 下跌0.91%，或183.25点，报19,851.23，收在重要的心理关口20,000点下方。NSE指数 跌1.25%，或75.55点，报5,955.25点，为7月3日来最大单日跌幅。

印度汇市：印度卢比兑美元周二仅仅上涨1%，引发对印度央行周一宣布的控制流动性举措的忧虑，这些举措为因应卢比下跌背后的基本面问题，可能为了卢比有限的涨幅招致更多的痛苦。印度卢比兑美元收报59.31/32，稍早一度涨至59.14，为7月1日来的高点。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,368.830点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.93%至748.17点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.54%，报32.4000卢布，卢布兑欧元 跌0.27%至42.6750卢布。

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巴西股市：指标股指周二略微上涨，受矿业巨擘Vale强劲表现的提振，最近五日有四日收高。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.28%，报46,869.29点。

巴西汇市：拉美货币走强，惟巴西雷亚尔下跌回吐周一涨幅。雷亚尔 大跌1%至2.2454。

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南非股市：周二收低，受Massmart 零售商股票拖累。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.97%，报35,855.07点。综合指数 跌0.87%，报40,385.34点。

南非汇市：兰特与南非公债双双走高，因市场人气有所改善。1456GMT，兰特兑美元报9.8330兰特，较周一纽约收盘水准上涨0.4%，盘中稍早一度触及9.7750的两周高位。 (完) (翻译 张荻 审校 李爽)
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