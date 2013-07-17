金砖国家：7月16日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透7月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月16日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.79%，报953.02点。
中国股市：沪综指小幅收升，市场谨慎观望等待政策面更多信号。
香港股市：在清淡交投中收平，腾讯控股表现抢眼。
中国汇市：人民币小幅收升，短期缺乏方向料仍陷于窄幅振荡。
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印度股市：周二下跌近1%，结束连续三日涨势，在央行提高短期利率以遏制卢比跌势后，Yes Bank等金融股大跌。指标BSE指数 下跌0.91%，或183.25点，报19,851.23，收在重要的心理关口20,000点下方。NSE指数 跌1.25%，或75.55点，报5,955.25点，为7月3日来最大单日跌幅。
印度汇市：印度卢比兑美元周二仅仅上涨1%，引发对印度央行周一宣布的控制流动性举措的忧虑，这些举措为因应卢比下跌背后的基本面问题，可能为了卢比有限的涨幅招致更多的痛苦。印度卢比兑美元收报59.31/32，稍早一度涨至59.14，为7月1日来的高点。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,368.830点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.93%至748.17点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.54%，报32.4000卢布，卢布兑欧元 跌0.27%至42.6750卢布。
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巴西股市：指标股指周二略微上涨，受矿业巨擘Vale强劲表现的提振，最近五日有四日收高。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.28%，报46,869.29点。
巴西汇市：拉美货币走强，惟巴西雷亚尔下跌回吐周一涨幅。雷亚尔 大跌1%至2.2454。
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南非股市：周二收低，受Massmart 零售商股票拖累。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.97%，报35,855.07点。综合指数 跌0.87%，报40,385.34点。
南非汇市：兰特与南非公债双双走高，因市场人气有所改善。1456GMT，兰特兑美元报9.8330兰特，较周一纽约收盘水准上涨0.4%，盘中稍早一度触及9.7750的两周高位。 (完) (翻译 张荻 审校 李爽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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