中国外汇: 5月净增持美国国债252亿美元，净减持12亿美元两房债

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京7月17日 - 美国财政部最新数据显示，今年5月中国净增持美国国债252亿美元 ；截止5月末，中国持有的美国国债为13,159亿美元，4月末修正后则为12,907亿美元；中国 仍是美国国债的全球最大单一持有国。 数据并显示，5月中国共计净增持美国长期证券218.98亿美元。分项来看，净增持长期 国债224.85亿美元，净减持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券11.67 亿美元，净增持公司债9.54亿，净减持公司股票3.74亿美元。 中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款 办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 曹巍浩； 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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