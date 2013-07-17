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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:42 BJT

中国外汇: 5月净增持美国国债252亿美元，净减持12亿美元两房债

路透北京7月17日 - 美国财政部最新数据显示，今年5月中国净增持美国国债252亿美元
；截止5月末，中国持有的美国国债为13,159亿美元，4月末修正后则为12,907亿美元；中国
仍是美国国债的全球最大单一持有国。
    
    数据并显示，5月中国共计净增持美国长期证券218.98亿美元。分项来看，净增持长期
国债224.85亿美元，净减持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券11.67
亿美元，净增持公司债9.54亿，净减持公司股票3.74亿美元。
    
    中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款
办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。 
    
    由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政
部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)

    参看参详情,可点选美国财政部网站(here)
    (here)
    

 (发稿 曹巍浩； 审校 林高丽)
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