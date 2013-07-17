《台湾重要政经日程》--7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
===================今日重要政经消息=====================
7/17(一)
--12:00 行政院长江宜桦主持〞三三会〞专题演讲。
--14:00 商业发展研究所与中原大学合作记者会。
--15:00 经济部国贸局提振经济列车记者会。
=================近期重要政经消息======================
7/18(四)
--13:30 台积电 第二季业绩公布。
7/22(一)
--08:30 主计总处公布6月经季调失业率，上月为4.19%。
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月年减0.4%。
7/23(二)
--12:30 央行标售20年102/8期公债，金额300亿台币。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年减0.07%。
7/24(三)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额350亿台币。
7/25(四)
--16:10 央行公布6月M2年增率，5月为年增4.32%。
--13:30 〞后QE时代投资策略〞研讨会。
7/30(二)
--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。
8/9(五)
--13:30 台积电 公布7月营收。
--14:00 联电 公布7月营收。
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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