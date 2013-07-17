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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:46 BJT

中国金融：国开行6月末不良贷款率0.32%，与去年底接近--报载

路透上海7月17日 - 据上海证券报周三报导，截至6月末，国家开发银行 累计本息回收率99.39%；同期不良贷款率0.32%，与去年底接近，该数据一定程度上化解了去年光伏危机爆发以来外界对国开行资产质量的疑虑。

报导指出，截至6月末，该行资产总额7.8万亿元人民币，其中人民币贷款余额5.27万亿元，外币贷款余额2,624亿美元。

据国开行2012年报，截至去年末，国开行资产总额超过7万亿元。资产质量继续保持优良，不良贷款率0.3%，连续31个季度保持在1%以内。 　报导还指出，今年上半年国开行着力加大对实体经济的支持力度，累计80%以上的贷款投向煤电油运、农林水、通讯和公共基础设施等“两基一支”领域，今年上半年新增中西部贷款2,124亿元，东北老工业基地贷款389亿元，促进区域协调发展等。 　国开行行长郑之杰在会上要求，下一步要继续深化全面风险管理和评审授信管理，完善信贷管理，提升法律对风险管控的支持能力，促进稳健发展。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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