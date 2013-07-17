中国金融：国开行6月末不良贷款率0.32%，与去年底接近--报载

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海7月17日 - 据上海证券报周三报导，截至6月末，国家开发银行 累计本息回收率99.39%；同期不良贷款率0.32%，与去年底接近，该数据一定程度上化解了去年光伏危机爆发以来外界对国开行资产质量的疑虑。
报导指出，截至6月末，该行资产总额7.8万亿元人民币，其中人民币贷款余额5.27万亿元，外币贷款余额2,624亿美元。
据国开行2012年报，截至去年末，国开行资产总额超过7万亿元。资产质量继续保持优良，不良贷款率0.3%，连续31个季度保持在1%以内。 报导还指出，今年上半年国开行着力加大对实体经济的支持力度，累计80%以上的贷款投向煤电油运、农林水、通讯和公共基础设施等“两基一支”领域，今年上半年新增中西部贷款2,124亿元，东北老工业基地贷款389亿元，促进区域协调发展等。 国开行行长郑之杰在会上要求，下一步要继续深化全面风险管理和评审授信管理，完善信贷管理，提升法律对风险管控的支持能力，促进稳健发展。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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